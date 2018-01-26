Erzincan'da, cuma namazı sonrası "Zeytin Dalı Harekatı" vesilesiyle bir araya gelen sivil toplum kuruluşu mensupları (STK) ile vatandaşlar tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Camii Kebir'de cuma namazı kılan ve 28 STK'nin destek verdiği Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ile halk, namaz sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudut güvenliğini sağlamak ve bölge halkını terör zulmünden kurtarmak için Suriye'nin Afrin bölgesinde PYD/PKK-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla cami avlusunda bir araya geldi.

Katılımcılar daha sonra tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kılıp Afrin'deki Mehmetçik'in harekatı zaferle sonuçlandırması için dua etti. Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Hasan Çakmak, namaz sonrası yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nda, devletin ordunun ve milletin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

Çakmak, Suriye’de oluşan otorite boşluğundan faydalanan terör örgütlerinin Türkiye'nin güney sınırına konuşlanarak bölgede ABD’nin gönüllü uşaklığını, emperyalist devletlerin kiralık katilliğini yaptığını belirterek bu örgütlerin hem bölge insanına zulmettiğini hem de Türkiye'ye terör saldırıları düzenlendiğini söyledi.

AA