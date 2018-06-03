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Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin'in cenazesi memleketi Giresun’da, Uzman Çavuş Tayfur Uluçay'ın cenazesi de memleketi Adana'da toprağa verildi

03 Haziran 2018 Pazar 13:27
Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

HABER MERKEZİ

Kuzey Irak'ta sürdürülen operasyonlarda terör örgütü tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu şehit olan 2 asker, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurladı. Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin, memleketi Giresun'da toprağa verildi. 29 yaşındaki Uzman Çavuş Ergin'in naaşı, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından Türk Yıldızları'na ait uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, yakınları ve protokol üyeleri tarafından karşılandıktan sonra Giresun'un Eynesil ilçesine götürüldü. Ergin için Eynesil Merkez Eski Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, annesi Aynur ve babası Ahmet Ergin, kardeşleri Ömer Faruk ve İsmail Mansur Ergin ile diğer yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 Nisan 2016'da, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Bekir Kelleci'nin babası Ali Kelleci de törende yer aldı. Anne Aynur Ergin, oğlunun tabutu başında, şehit annesi olduğu için gururlu olduğunu belirterek, "Hiç ağlamıyorum, kimsenin moralini bozmayın. Dik duruyorum. İki tane evladım var, onları da gönderirim" dedi. Şehidin naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İshaklı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan, şehit Hakan Ergin'in, 3 Nisan 2016'da şehit düşen Uzman Çavuş Kelleci ile arkadaş olduğu, arkadaşının şehadetinin ardından sosyal medyadan "Allah rahmet eylesin, kardeşim mekânın cennet olsun" paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

Şehit Uluçay Adana’da toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Tayfur Uluçay'ın cenazesi de memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde yol yapım çalışması sırasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Uluçay'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından uçakla Adana Havalimanı'na getirildi.

Karşılama sırasında gözyaşlarına hakim olamayan anne Sultan Uluçay'ı Bakan Sarıeroğlu teskin etmeye çalıştı. Şehit Uluçay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri araçla Kozan ilçesi Yukarıkeçili Mahallesi'ne gönderildi. Uluçay'ın cenazesi ikindi namazı sonrası düzenlenen törenle toprağa verildi. 

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