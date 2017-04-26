Şehitlere gözü yaşlı veda

Salı günü Şırnak Kars ve Bitlis 'te şehit düşen askerler memleketlerinde göz yaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Bitlis'teki terör operasyonunda araziye döşenen patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Astsubay Emrah Çelebi, Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı. Naaşı Türk bayrağına sarılan şehit Astsubay Çelebi için Patnos ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde tören düzenlendi. Tabuta sarılarak gözyaşı döken şehit Çelebi'nin eşi Sündüz Çelebi ve yakınlarını askeri personel teselli etti. Şehidin 19 aylık çocuğu Miran Çelebi'nin de bulunduğu törende, şehidin eşi Sündüz Çelebi "Eşimi son bir kez daha göreyim." diyerek ağıt yaktı. Şehit astsubay Çelebi için kılınan cenaze namazı sonrası, Patnos İlçe Müftüsü Lütfi Kocatürk dua okudu.

Kars'ın Kağızman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin (25) de, memleketi Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı.

Gözyaşlarının sel olup aktığı cenaze töreninde tabuta sarılarak ağıtlar yakan şehidin yakınları sinir krizleri geçirdi. Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin, okunan dualar ve tekbirlerle köy mezarlığına defnedildi. Kars'ın Kağızman ilçesinde şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul'un cenazesi ise memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.