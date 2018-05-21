Şehitlere gözüyaşlı veda

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Er Recep Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Büyük Camisi'ne getirildi. Burada öğleyin kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, ilçeye bağlı Pınarbeli köyünde toprağa verildi.

Baba Dursun Yıldırım, "Vatan sağ olsun" derken, anne Saliha Yıldırım da "Ben de asker olurum. Vatan sağ olsun. Kökleri kurusun. Şeytanın şerrine uğrasın hepsi" diye konuştu.

Cenaze namazına şehidin ailesi, yakınları ile Tokat Valisi Ömer Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, askeri yetkililer, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uslu Muş'ta toprağa verildi

Aynı saldırıda şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu’nun naaşı ise önce askeri uçakla memleketi Muş’a getirildi. Şehidi karşılamaya Muş Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, protokol üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı. Askeri uçaktan alınan şehidin naaşı ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürüldü.

Şehidi karşılamaya gelenler nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Şehit Asteğmen Cengiz Uslu, Merkez Çağlayan Camii'nde kılınan öğle namazını müteakiben Hasköy ilçesi Dağdibi köyünde toprağa verildi. HABER MERKEZİ

