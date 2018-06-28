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Şehitlere hüzünlü tören

PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsa Özkan ile güvenlik korucusu Fatih Güngör gözyaşları arasında toprağa verildi. İsa Özkan'ın naaşı memleti Bursa'da, Fatih Güngör'ün naaşı da Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

28 Haziran 2018 Perşembe 17:50
Şehitlere hüzünlü tören

HABER MERKEZİ

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş İsa Özkan ile güvenlik korucusu Fatih Güngör için tören düzenlendi.

Kazıktepe mevkiinde çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Özkan ile güvenlik korucusu Güngör için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in ettiği duanın ardından Özkan'ın naaşı askeri uçakla Bursa'ya uğurlandı. Korucu Göngör'ün cenazesi ise Çağlayancerit ilçesine gönderildi.

Memleteki Bursa'da defnedildi

Şehit Özkan'ın naaşı, önce Büyükorhan ilçesi kırsal Gedikli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenaze, burada helallik alınmasının ve duaların ardından ilçe merkezindeki Orhan-ı Kebir Camisi'ne götürüldü. Bu esnada, caminin avlusunda bulunan ve üzerinde CHP Bursa İl Başkanlığı yazan metal çelengi gören şehidin bazı yakınları çelengi yere atıp, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye slogan attı.

Cenaze törenine, şehidin annesi Fatma, babası Halil Özkan ve kardeşlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin kardeşi Şaban Özkan'ın asker üniformasıyla katıldığı törende, baba Halil Özkan taziyeleri kabul etti.İsa Özkan'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

'Ağlamayacağım, hainleri güldürmeyeceğim'

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Fatih Güngör'ün cenazesi de mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şehidin naaşı önce Çağlayancerit Belediyesi Kültür Evi bahçesine götürüldü. Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri ve mülki erkan katıldı.

Törende, şehidin annesi Fatma Güngör, oğlunun naaşının başına gelip bir süre baktıktan sonra "Ağlamayacağım oğlum, hainleri güldürmeyeceğim." dedi. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından dua edildi. Şehidin naaşı, daha sonra askerlerin omuzunda götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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