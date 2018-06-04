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Şehitlerimizi uğurladık

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç ile er Süleyman Sevim, memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı

04 Haziran 2018 Pazartesi 18:07
Şehitlerimizi uğurladık

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Muhammet Koç'un (28) cenazesi, Adana Havalimanı'ndan alınarak törenin düzenleneceği Merkez Sabancı Camisi'ne getirildi.

Şehidin nişanlısı, "O benim bebeğimdi, içim, ciğerim yanıyor" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin annesi Rukiye, babası Şakir Koç ve altı kardeşi de şehidin tabutuna sarılarak gözyaşlarını tutamadı. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, Asri Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Koç'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir'e dönünce nişan yapacaktı

Saldırıda şehit olan sözleşmeli er Süleyman Sevim'in (25) bayrağa sarılı naaşı ise helikopterle Kırşehir Ahi Stadyumu'na getirilerek burada karşılama töreni düzenlendi. Cenaze, daha sonra merkez Cacabey Meydanı'na getirildi.

Meydandaki cenaze törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Sevim'in naaşı, merkez Dedeli köyündeki mezarlığa defnedildi. Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Kırşehir Valisi, Belediye Başkanı, Kırıkkale Mühimmat Komutanı, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı, İl Jandarma Komutanı, Kırşehir Emniyet Müdürü, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yunus ve Altın Sevim çiftinin dört çocuğundan biri olan Süleyman Şahin'in sözleşmesinin bitmesine 2 ay kaldığı, Kırşehir'e dönünce nişan yapmayı planladığı öğrenildi. AA

Anahtar Kelimeler:
şehit
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