Şehitlerin isimleri parklarda yaşayacak

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan Edremit Belediye Başkanı Sevil Çetin'in yerine görevlendirilen Kaymakam Atıf Çiçekli, vatandaşların sıkıntılarını gidermenin yanı sıra sosyal projelere de imza atıyor. Göreve başladığı günden itibaren ilçenin daha yaşanılır hale getirilmesi için yoğun mesai harcayan Çiçekli, ilçedeki parklara şehitlerin isimlerini vermek amacıyla çalışma başlattı. Eski Cami Mahallesi'ndeki parka Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Safitürk'ün ismini veren Çiçekli, Erdemkent Mahallesi'ndeki parka da İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adını verdi. Parkların girişine asılan tabelalarda şehitlerin öz geçmişleri ve fotoğrafları yer alıyor. AA