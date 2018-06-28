Şeker fabrikalarında kıyım başladı

RECEP BAHAR/HABER ANALİZ

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararının ardından fabrikalardaki işçi sürgünlerini ve çalışanların durumunu yakından takip eden Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Fabrikalarda çalışanların durumunun ne olacağı konusundaki belirsizlik devam ederken, bazı fabrikalarda sürgünler yaşanmaya başladı bile.

En son işçileri fabrika binasına bile almayan yetkililer, 28 Haziran'da işçi kıyımı için harekete geçti. Özelleştirme kararı ile yangından mal kaçırır gibi satışa çıkarılan şeker fabrikalarından birisi olan Kayseri Şeker Fabrikası’nın satın aldığı Turhal Şeker Fabrikası’nda çok sayıda işçinin görev yeri değişti. İçiler fabrika binasına bile sokulmadı” şeklinde konuştu.

Önce sendikalı işçiler gönderildi

Hükümetin “Fabrika özelleşirse kimse mağdur olmayacak, işçilerin haklarını koruyacağız” sözünü hatırlatan Durmaz, şunları söyledi: "Özelleştirme kararı alınırken verilen sözlerin hiç biri tutulmadı, işçiler 30 yıldır çalıştıkları ekmek kapısından bir gecede kovuldular.

Özelleştirilen 14 şeker fabrikasında görev yapan 169 mühendisin durumunun ne olacağı da henüz belli değil! Kayseri’den 20 mühendis getirileceği duyumları var. Turhal’da yaşayıp, hayatını düzenini kurmuş işçilerin, mühendislerin gelecekleri belirsiz! Turhal esnafı, çiftçisi, nakliyecisi, besicisi karamsarlık içinde!"

Çiftçi olayın farkında değil

Durmaz, 78 bin şeker pancarı çiftçisinin henüz yaşayacakları mağduriyetin farkında olmadığına işaret ederek, "İşçilerin haklarının korunduğu da yok! Turhal Şeker Fabrikası'nda önce sendikalı işçilerin ilişiği kesildi. Bu fabrikalar özelleşirse herkes kaybeder demiştik! Şimdiden kaybetmeye başladık!" diye konuştu.

Bir yıllık cirosuna satıldı

Turhal Şeker Fabrikası'nda 2016-2017 kampanya döneminde 848 bin ton şeker pancarı işlenmiş, 374 milyon TL tutarında 113 bin ton şeker üretilmişti. Fabrikada ayrıca 33 bin ton melas, 204 bin ton küspe üretilmişti. Geçen yıl 420.2 milyon ciro yapan, 612 bin metrekare arazi üzerine kurulu Turhal Şeker Fabrikası, bu yıl 16 Nisan’da 569 milyon liraya özelleştirilmişti.