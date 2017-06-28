Şeker-İş Sendikası’ndan Sağlık Bakanlığı’na çağrı

Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, yazılı bir açıklama yaparak obezite ile mısır şurubu arasındaki ilişkiye dikkatleri çekti. Yazılı açıklamada “Son yıllarda Dünya’da pek çok ülke obezite ile mücadele girişimlerinin bir parçası olarak sağlıksız yiyecek ve içecekleri vergilendirme suretiyle tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır. Tüm dünyada giderek daha da tehlikeli bir boyuta ulaşan obezite konusunda mücadele etmenin kaçınılmaz olduğu günümüzde bugün ne yazık ülkemizde de kötümser tablolarla karşı karşıya bulunmaktayız” ifadelerine yer veren Şeker-İş Başkanı Gök şunları kaydetti: “Türkiye’de, dünya genelinde olduğu gibi, toplumun büyük bir bölümü obezite sorunu ile karşı karşıya bulunmaktadır. TÜİK 2015 verilerine göre Türkiye OECD ülkeleri olan ABD ve İzlanda’dan sonra obezite oranı en yüksek olan 3. OECD ülkesi konumundadır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile ortaklaşa hazırladığı belirtilen yol haritasında Avrupa ülkeleri örneğinde olduğu gibi nişasta bazlı şekerlerin ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ağırlıklı olarak kullanıldığı ürünlere ek vergi getirmek için düğmeye basması obeziteyle mücadele için önemli bir adımdır. Ancak, nişasta bazlı şekerlerle doğal pancar şekeri aynı kefeye konulmamalıdır. Obezite vergilemesinden beklenen aslında sağlıksız gıdaların tüketiminin önlenmesinde tüketici davranış değişiminin sağlanmasıdır. Halkımızın mısır şurubu ya da yüksek yoğunluklu tatlandırıcı katkılı ürünler yerine doğal pancar şekerinden elde edilen ürünleri tercih etmesi yönünde algıda değişiklik oluşturulmalıdır.” YENİ MESAJ/ANKARA