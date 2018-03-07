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Şekersiz fındık ezmesi üretildi

Trabzon'da ‘Fındık Ocağı’ adı altında kurulan şirket tarafından yürütülen bir yıllık deneme çalışmasının ardından tatlı ancak şekersiz fındık ezmesi üretildi

07 Mart 2018 Çarşamba 16:33
Şekersiz fındık ezmesi üretildi

Trabzon'da "Fındık Ocağı" adı altında kurulan şirket tarafından, en fazla rağbet gören fındık mamulleri arasında yer alan "fındık ezmesi", tatlı ama şekersiz üretiliyor. Şirketin Genel Müdürü Seyyara Sungur, gazetecilere yaptığı açıklamada, genelde yüzde 30-40 oranında şeker kullanılarak imal edilen fındık ezmesinin, diyabete uygun şekli için yaklaşık bir yıldır deneme çalışması yaptıklarını söyledi.

Halk arasında şeker otu olarak bilinen ve bilimsel adı "stevia" olan bitkinin iyi bir tatlandırıcı olduğunu belirten Sungur, Çukurova Üniversitesinde Prof. Dr. Osman Kola'nın da yaptığı çalışmalardan yararlanarak, çok tüketilen fındıklı mamullerden olan ezmeyi diyabet hastalarının bile rahatlıkla kullanabileceği şekilde imal etmek için denemeler yaptıklarını anlattı.

Sungur, ailesinde şeker hastalığı ve buna bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybedenler olduğunu ifade ederek, bunun da kendisini bu konuda teşvik ettiğini aktardı.

Diyabetik ürün satış reyonlarında

Şekersiz fındık ezmesinde seri üretime geçtiklerini kaydeden Sungur, şekersiz fındık ezmesinin, büyük şehirlerde özellikle diyabetik ürün satış reyonlarında yerini almaya başladığına dikkati çekti. Sungur, "Fındık ezmesini şeker endişesi taşımadan yemek isteyenler için stevialı ezme önemli. Hem sağlıklı hem lezzetli." ifadesini kullandı.

Stevia bitkisi yüksek adaptasyon yeteneği, verimi ve tatlılık derecesine sahip olması nedeniyle şeker kamışı ve pancar dışında önemli ölçüde karlı ve yararlı bir ürün olarak biliniyor. Çok geniş alanlarda yetiştirilebilecek üçüncü bir doğal tatlandırıcı kaynağı olarak kabul edilen bitkiyle ilgili Rize'de Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü de (ÇAYKUR) üretim çalışması yapılıyor. AA

Anahtar Kelimeler:
Fındık EzmesiTrabzonSteviaşeker Otu
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