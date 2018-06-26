Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, sel tarım arazilerine zarar verdi. İlçeye bağlı Ayvalı ve Ağılyazı Mahallelerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, sel suları bölgenin önemli geçim kaynaklarından kayısı başta olmak üzere buğday ve nohut ekili arazileri olumsuz etkiledi. Ağılyazı Muhtarı Mehmet Salbaş, yaptığı açıklamada, aniden bastıran ve 20 dakika süren şiddetli yağmurun buğday, nohut ve arpa tarlalarına zarar verdiğini söyledi. Mahalle sakinlerinden Hacı Hasan Kır da tarım ürünlerinde hasar meydana geldiğini belirterek, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti. Öte yandan Kars'ın Selim ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle 4 köyü su bastı. İlçeye bağlı Gürbüzler, Tuygun, Baykara, ve Bozkuş köylerinde meydana gelen yağmur ve dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve ahırın içi suyla doldu. Bölgeye Kars İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Selim Belediyesi, İl Özel İdaresi ekipleriyle 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Köylerde hasta olan vatandaşlar hastanelere sevk edilirken, evi oturulmaz durumda olan vatandaşlar ise Selim Öğretmenevine yerleştirildi. HABER MERKEZİ

