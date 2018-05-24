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Şemdinli’de terör saldırısı: 2 şehit

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu da yaralandı

24 Mayıs 2018 Perşembe 15:37
Şemdinli’de terör saldırısı: 2 şehit

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Kayalar köyü bölgesindeki Kırçimenli Askeri Üs Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Askeri üs bölgesine giden yolun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında teröristler tarafından daha önceden döşenen patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 güvenlik korucusu şehit olurken, 3 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı korucular Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgede operasyonlar devam ediyor.

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