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Şemsi Bayraktar’dan açlık tehdidi uyarısı

Son 8 bin yılda tüketilen kadar gıdanın önümüzdeki 40 yılda tüketileceğini söyleyen TZOB Genel Başkanı Bayraktar, dünyanın açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bayraktar'a göre tarımsal potansiyeliyle Türkiye açlığa son verebilecek ülkeler arasında.

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:24
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Şemsi Bayraktar’dan açlık tehdidi uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, dünyanın açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, gıdaya erişimin gittikçe zorlaşacağını bildirerek, “dünya nüfusu önümüzdeki 33 yılda 2 milyar daha artarak 2050’de 9.6 milyara çıkacak. Bu nüfusu beslemek için gıda üretiminin yüzde 60-70 artması gerekecek. Uzmanlara göre son 8 bin yılda tüketilen kadar gıda önümüzdeki 40 yılda tüketilecek” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, bütün ülkelerin ve uluslararası örgütlerin dünyadaki beslenme sorunları üzerinde hassasiyetle düşünmesi gerektiğini, kaybedilecek zaman kalmadığını belirtti. Dünyadaki tarım alanlarının sınırlı olduğunu, toplam karasal alanın sadece yüzde 10’unun tarım için kullanıldığını, bu alanların daha da artırılmasının mümkün görünmediğini vurgulayan Bayraktar, bu alanların kaybedilmemesi, korunması gerektiğini, buna yönelik önlemler alınmaması halinde dünyanın çok daha vahim açlık sorunuyla karşı karşıya kalacağına dikkati çekti.

'Tarım alanları çölleşti'

Tüketimdeki büyük artışa karşın tarımsal üretimin aynı hızda artmadığına dikkatleri çeken TZOB Başkanı Bayraktar, "Tarım alanları bilinçsiz sulama, aşırı gübreleme, yanlış ve aşırı zirai ilaç kullanımı gibi nedenlerle kirlendi, çoraklaştı, çölleşti. Son 40 yılda tarıma elverişli arazilerin yüzde 30’u verimsizleşti. Gittikçe daha geri dönülmez noktaya doğru yol alıyoruz. Küresel düzeyde her yıl İtalya kadar tarım alanı kaybediliyor. Dünyadaki tarım arazilerin dörtte biri ciddi hasar görmüş durumda bulunuyor. Hal böyleyken, dünyada beslenme açısından da garip bir durum var. Dünyada 815 milyon açlık çeken, 108 milyonu çocuk olmak üzere 716 milyon obez, 1.6 milyardan fazla aşırı kilolu insan var. Sahra altı Afrika’da her dört kişiden biri yetersiz besleniyor. Dünyanın bir tarafı aşırı beslenirken, bir tarafı karnını doyuracak ekmeği bile bulamıyor" dedi.

Çiftçiye destek şart

Türkiye’nin, tarımsal potansiyeliyle açlığa son verecek ülkeler arasında olduğunu bildiren Bayraktar, “yapısal sorunlarımız çözülür, girdi maliyetlerimiz makul düzeylere çekilir, yeterli finansman sağlanır ve çiftçimiz daha fazla desteklenirse, sadece ülkemizdeki 80 milyon nüfusu, 5 milyonu aşkın yabancı ve sığınmacıyı şimdi olduğu gibi gelecekte de besler, gıda açığı bulunan başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere çevre ülkelerin gıda ihtiyaçlarını da karşılarız” dedi.

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
AçlıkTarımTZOBşemsi BayraktarTürkiye
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