Serin ve yağışlı hava geliyor

Türkiye dün akşamdan itibaren Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdi. Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Marmara ve Ege bölgelerinde 4 ila 8 derece arasında, çarşamba günü de iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca Türkiye'nin kuzey ve batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Trakya kesimi, İstanbul geneli ile Çanakkale'nin doğu, Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış sahasının çarşamba günü Marmara Bölgesi'nin doğusuna hareket ederek, yine İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleriyle Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel, kuvvetli, gök gürültülü sağanağa sebep olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin, perşembe gününden itibaren kuvvetini azaltarak gelecek hafta sonu da dahil Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olması öngörülüyor.

Ankara için şiddetli yağış ve sel uyarısı

Ankara'da yağışlı havanın perşembe gününe kadar kuzey ve batı ilçelerinde, o günden itibaren ise il genelinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü yağış geçişlerine neden olacağı öngörülüyor. Açıklamada, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara neden olabileceği belirtilerek, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. AA

