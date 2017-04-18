Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yetişen 'erkenci' cinsi kiraz pazardaki yerini aldı. Sezonun ilk kirazı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in katılımıyla açık arttırmada tüccarlara satıldı. Açık arttırma satışı öncesi konuşan Başkan Çelik, Şehzadeler ilçesinde 19 bin dönümlük arazide 760 bin kiraz ağacı bulunduğunu belirterek, "Kuzey yarım kürede ilk kirazı Şehzadeler ilçesi olarak biz üretiyoruz. Bugün hava şartları gayet iyi gitti. Nasip olursa 40 bin tona yakın bir rekolte bekliyoruz. Biz bu ürettiğimiz kirazın 3'te 2'sini yurt dışına ihraç ediyoruz. Kalan kısmını da Türkiye piyasasına satıyoruz" dedi. İHA
Sezonun ilk kirazı pazara çıktı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yetişen 'erkenci' cinsi kiraz pazara çıkarken, sezonun ilk kirazı kilogramı 160 lira ila 170 lira arasında satıldı
18 Nisan 2017 Salı 17:23
Bu haber kez okundu.