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Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

Denizlerde çapariyle palamut avının serbest bırakılmasının ardından sezonunun avlanan ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

15 Ağustos 2018 Çarşamba 17:05
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı

Denizlerde çapariyle palamut avının serbest bırakılmasının ardından sezonunun avlanan ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı. Sinop'ta küçük tekneleriyle gece denize açılan balıkçılar, çapari yöntemiyle avladıkları yaklaşık 50 kasa palamutla limana döndü. Balıkçı Zeki Kanal, palamut sezonunun bereketli başladığını söyledi.

Tezgahlarda şu an itibarıyla bol miktarda palamut bulunduğunu belirten Kanal, "Karadeniz'in tamamında palamut çaparilere takıldı. Allah'a şükürler olsun sezon çok bereketli başladı.

İnşallah devamı gelecek. Çünkü çaparilere bu miktarda palamut takılıyorsa demek ki denizde çok balık var" dedi. Kanal, sezonun ilk palamutlarının tanesi 5 ila 11 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunulduğunu belirterek, "Vatandaşın sezonun ilk palamutlarına yoğun ilgi göstereceklerine inanıyoruz.

Kısa sürede mutlaka tükenecektir. Fiyatlar normal sayılır. Ucuz olsun ki hem vatandaş bol bol tüketsin hem de bizler para kazanalım" diye konuştu. AA

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