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Siber korsanlar Meksika bankalarına saldırdı

Dünyada finans kurumlarına yönelik siber saldırılarda, son durak Meksika bankaları oldu. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in elde ettiği bilgilere göre Nisan ayı sonlarında birkaç gün süreyle çeşitli Meksika bankalarından izinsiz dijital transferler gerçekleştirildi

01 Haziran 2018 Cuma 15:49
Siber korsanlar Meksika bankalarına saldırdı

Dünyada finans kurumlarına yönelik siber saldırılarda, son durak Meksika bankaları oldu. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in elde ettiği bilgilere göre Nisan ayı sonlarında birkaç gün süreyle çeşitli Meksika bankalarından izinsiz dijital transferler gerçekleştirildi.

Transfer yoluyla yaklaşık 400 milyon pezo çalındığı düşünülüyor. Tam olarak hangi finans kuruluşlarının etkilendiği bilinmemekle birlikte, Meksika Merkez Bankası Bank of Mexico’nun raporlarına göre bu süreçte en az beş bankadan yüksek miktarda para çekilerek sahte hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

Finans kuruluşu Banorte, bu saldırıdan etkilenen kurumlar arasında yer alarak 150 milyon pezo civarında maddi zarara uğradı. Sızıntıların meydana geldiğini kabul eden tek banka olmakla birlikte müşterilerinin bundan etkilenmediğini de duyurdular. M. YASİN ERKOL/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
SiberKorsanMeksika
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