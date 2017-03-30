Siber saldırılar 6 kat arttı

Sayan, BTK'nın ev sahipliğinde düzenlenen "e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, dijital ekonominin faydalarından yararlanabilmek için internete ve bilgi teknolojilerine yönelik güvenli bir ortam oluşturulması gerektiğini söyledi. Sanal ortamda siber güvenliğin artırılmasının önemine işaret eden Sayan, 2016'da dünya genelindeki DDoS saldırılarına bakıldığında, artık saniyede 100 gigabaytlık girişimlerin sıklıkla karşılaşılır olduğunu, geçen yıl 1 terabayta yakın iki saldırı gerçekleştiğini belirtti. Sayan, 2016'nın siber dünyada da Türkiye'ye yönelik saldırıların, iç ve dış tehditlerin arttığı bir yıl olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "2016'da bir önceki yıla göre hizmet engelleme saldırıları 6 kat arttı. SOME'lerin sayısı geçtiğimiz yıl yüzde 40 artmış olup, bugün itibarıyla 585 kurumda bu ekiplerden kurulmuş durumdadır. USOM üzerinden kurum kuruluşlara yaptığımız zafiyet bildirimlerinde 2016'da bir önceki yıla göre yaklaşık 20 kat, alarm, uyarı ve genel güvenlik duyurularında ise 9 katlık artış oldu. Vatandaşlarımızın kredi kartı ve hesap bilgilerini çalma, zararlı yazılım yayma amaçlı internet adreslerini tespit ederek önlemler alıyoruz. Bu kapsamda, tespit ettiğimiz sitelerin sayısında bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artış meydana gelmiştir." AA