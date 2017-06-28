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Siber suçlar rekor zarara neden olacak

Kurumların korkulu rüyası olan veri kayıplarının maliyeti, bin kişiden fazla çalışanı olan iş yerleri için ortalama 551 bin dolar

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Siber suçlar rekor zarara neden olacak

 Kurumların korkulu rüyası olan veri kayıplarının maliyeti, bin kişiden fazla çalışanı olan iş yerleri için ortalama 551 bin dolar. Saldırıların neden olduğu ortalama mali zarar ise 1.4 milyon doları buluyor. Hizmet kesintilerinin firmalara verdiği zarar 12 bin doların üzerinde olabiliyor. KOBİ ölçeğindeki kuruluşların yüzde 40’ı herhangi bir felaketten sonra verilerine ulaşmakta sorunlar yaşıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 50’si ise oluşabilecek felaketlere hazırlıksız yakalanabiliyor. Araştırma şirketi Cybersecurity Ventures’ın analizine göre, 2021’de siber suçlar nedeniyle ortaya çıkan zarar 6 trilyon dolar olacak. Bu rakamın 2015 yılında 3 trilyon dolar olduğu göz önünde bulundurulursa sorunun vahameti daha iyi anlaşılıyor. Analizde, 2017 ve 2021 yılları arasında, kurumların küresel olarak siber güvenlik alanında yapacakları harcamaların 1 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. HALİL MEMİŞ

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Anahtar Kelimeler:
Siber Suç
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