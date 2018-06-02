Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613

Sıcak havalarda öğrenciler daha başarısız

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosunun araştırması, sıcak havanın öğrencilerin sınavlardaki başarılarının düşmesinde etkili olduğunu gösterdi

02 Haziran 2018 Cumartesi 13:03
Sıcak havalarda öğrenciler daha başarısız

Harvard, California ve Georgia üniversitelerinin, ABD'de 2001-2014 yıllarında 10 milyon ortaokul öğrencisinin sınav sonuçları üzerinde yaptığı inceleme, sıcak hava ile okul başarısındaki düşüş arasında önemli bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosunun yayımladığı araştırma, öğrencilerin sıcak geçen yıllarda düşük, soğuk geçenlerde ise yüksek notlar alma olasılığının arttığını gösterdi "Sıcak ve Öğrenme (Heat and Learning)" başlıklı araştırmada, sıcak havanın ders çalışmayı ve okul dışında ödev yapmayı zorlaştırdığı, yıl içinde ortalama sıcaklıkta her 0,55 derecelik ısı artışının, öğrenmede yüzde 1'lik düşüşe neden olduğu saptandı.

Bu olumsuz etkinin, hava sıcaklığı 21 derecenin üstüne çıktığında gözlenmeye başladığı, 32 derecenin üzerinde ise daha da arttığı kaydedildi. Sıcak havanın başarıyı düşüren etkisinin, düşük gelirli aileler ile etnik azınlıklara mensup öğrencilerde daha belirgin olduğu ifade edildi.

Massachusetts gibi kuzey eyaletlerde Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) Pisa testleri gibi uluslararası sınavlarda daha yüksek, Alabama ve Mississippi gibi güney eyaletlerinde ise daha düşük başarı elde edildiği görüldü. Araştırmada, bu soruna klimanın pratik bir çözüm olacağı önerisi getirildi. AA

Anahtar Kelimeler:
Sıcak HavalarHarvard
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonluk 'himmet' vergiden düşülmüş
Milyonluk 'himmet' vergiden düşülmüş
İyot eksikliği zekayı etkiliyor
İyot eksikliği zekayı etkiliyor
Faraşin Yaylası umut getirdi
Faraşin Yaylası umut getirdi
İstanbul'a renkli taksiler geliyor
İstanbul'a renkli taksiler geliyor
Facebook'a ilgi azaldı
Facebook'a ilgi azaldı
Türk Tarih Kurumu'nda anlamlı sergi
Türk Tarih Kurumu'nda anlamlı sergi
İtalya'da yeni hükümet iş başında
İtalya'da yeni hükümet iş başında
Gross marketler esnafı yok ediyor
Gross marketler esnafı yok ediyor
16 yılda 1029 taşınmaz azınlık vakıflarına verildi
16 yılda 1029 taşınmaz azınlık vakıflarına verildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim