Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589

Sıcak para dalgası yolda

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yıl en fazla sıcak para girişi yüksek faizin etkisiyle 51.3 milyar dolarla Türkiye'ye, en fazla sıcak para çıkışı ise 77 milyar dolarla Güney Kore'de olacağı öngörülüyor

10 Haziran 2018 Pazar 15:11
Sıcak para dalgası yolda

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yıl gelişmekte olan ülkelere 42.3 milyar dolarlık net sermaye girişi beklenirken, en fazla girişin 51.3 milyar dolarla Türkiye'ye, en fazla çıkışın ise 77 milyar dolarla Kore'de olacağı öngörülüyor.

IIF tahminlerine göre bu yıl Çin, Macaristan, Kore, Rusya ve Tayland'da sermaye çıkışı, Türkiye, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Endonezya, Meksika, Polonya, Güney Afrika ve Ukrayna'da ise sermaye girişi yaşanacak. Sermaye girişi yaşanması beklenen 12 ülkeye toplam 264 milyar dolar nakit akışı öngörülüyor. Öte yandan sermaye çıkışı olacağı öngörülen 5 ülkede para çıkışlarının toplam 221.7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Yüksek faiz para çekiyor

Bu yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye girişinin Türkiye'ye gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'ye geçen yıl 39.1 milyar dolarlık sermaye girişi yaşanırken, yıl sonunda bu rakamın 51.3 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye'ye gelen sermaye girişlerine bakıldığında, halihazırda yılın ilk 4 ayında 25.8 milyar dolarlık para akışı gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin ardından en fazla sermaye girişinin 41.9 milyar dolarla faizlerin yüzde 40'a yükseldiği Arjantin'e, 41.1 milyar dolarla Brezilya'ya, 40.4 milyar dolarla Hindistan'a, 20.5 milyar dolarla Endonezya'ya 15.2 milyar dolarla da Meksika'ya olması bekleniyor. Söz konusu ülkelerin tamamının cari (döviz) açığı vermesi dikkat çekiyor!

Cari fazla verenler para satıyor

IIF tahminlerine göre, bu yılın sonunda gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla sermaye çıkışı Kore'de yaşanacak. Kore'den sermaye çıkışının 77 milyar dolara ulaşması beklenirken, yılın ilk 4 ayına bakıldığında söz konusu ülkeden 22.3 milyar dolarlık paranın diğer ülkelere kaçtığı görülüyor. Kore'nin ardından en fazla nakit çıkışının 76,1 milyar dolarla Çin'de yaşanacağı öngörülürken, bunda ABD ile ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin etkili olduğu değerlendiriliyor. Rusya da 36.4 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşanması beklenen ülkeler arasında yer alıyor. Çin son 12 ayda 121 milyar dolar, Güney Kore 69.2 milyar dolar, Rusya ise 41.7 milyar dolar cari fazla verdi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Para
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarımı zayıf ülkeler sömürülür
Tarımı zayıf ülkeler sömürülür
Erdoğan 'af’fı seçim sonrasına bıraktı
Erdoğan 'af’fı seçim sonrasına bıraktı
Demirören'e son görev
Demirören'e son görev
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor
Plastik atıklardan yol yapılıyor
Plastik atıklardan yol yapılıyor
Seçim kampanyası sönük geçiyor
Seçim kampanyası sönük geçiyor
İnternet satışlarına Ramazan dopingi
İnternet satışlarına Ramazan dopingi
‘Evet’ demenin maliyeti cep yakıyor
‘Evet’ demenin maliyeti cep yakıyor
Bayramda uzun yola çıkacaklara tüyolar
Bayramda uzun yola çıkacaklara tüyolar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim