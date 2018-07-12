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Sıcaklar asfalt eritiyor

​​​​​​​Kırşehir’de mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları Ankara-Kayseri karayolunun bazı bölümlerinde asfaltın erimesine neden oldu

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:46
Sıcaklar asfalt eritiyor

Kırşehir’de aşırı sıcak hava, Ankara-Kayseri karayolunda asfaltı eritti. Kentte mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı 37 dereceye ulaştı. Aşırı sıcak hava Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir bölümünde ve bazı ilçe yollarında asfaltın erimesine yol açtı. Asfaltın eridiği bölgelerde yolun kayganlaşması nedeniyle sürücüler yavaş ve dikkatli ilerledi. Trafik ekipleri de kavşak noktaları ve trafik ışıklarında sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı. İl Özel İdaresi ekipleri de erime yaşanan bölgede asfalt üzerine kum dökerek önlem aldı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Tufan, sıcak havaların etkisinin yoğun hissedildiği günlerde sürücülerin her zamankinden daha dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.

Mevsimlik işçiler zorlanıyor

Öte yandan, aşırı sıcaklar günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyünde tarlada çalışan mevsimlik işçiler sıcak hava nedeniyle işlerini yaparken zorlanıyor. İşçilerden Musa Tatar, sıcak havaya rağmen çalışmaları gerektiğini, sıcaktan korunmak için sık sık kafalarını soğuk suyla yıkadıklarını ve şapka taktıklarını söyledi. İlçeye bağlı Dalakçı, Küçükkayapa, Budak ve Devepınarı köylerinde de aşırı sıcaklardan kaynaklanan anız yangınları yaşandığı öğrenildi.

AA

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