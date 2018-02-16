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Sıfır Taahhüt! Türkiye ile ABD'den 'ortaklık' açıklaması

Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, dün de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüştü. Çavuşoğlu, 'normelleşme için mutakakata vardık' dedi. İki ülke arasındaki sorunların çözümü için ortak mekanizma kurulması kararlaştırıldı

16 Şubat 2018 Cuma 15:33
Sıfır Taahhüt! Türkiye ile ABD'den 'ortaklık' açıklaması

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla birlikte gerilen Türkiye-ABD ilişkilerini rayına oturtmak için Perşembe günü Türkiye'ye gelen ve o günün akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü.

İki bakanın gündeminde iki ülkeyi gerilim dolu bir kulvara sürükleyen Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı, Suriye, FETÖ gibi başlıklar vardı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Tillerson başbaşa görüşmesinin aradından Ankara'da kameraların karşısına geçti. Çavuşoğlu, Ankara ve Washington arasında ilişkilerin normalleşmesi için mutabakata duyurdu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Dün akşam her iki taraf da beklentilerini kaygılarını açık bir şekilde dile getirmiştir. Dün akşam ilişkilerimiz normalleştirme konusunda mutabakata vardık. Her iki tarafın da beklentileri var. FETÖ ile mücadele konusunda beklentilerimiz net bir şekilde dile getirdik. Yaşamsal kaygılarımızın ciddiye alındığını görmek istiyoruz. Bugüne kadar konuştuğumuz konular oldu tutulmayan sözler oldu. İlişkileri normalleştirmek için yeni mekanizmalar oluşturma kararı aldık. Biri konsolosluk oldu. Suriye konusunda terörden arındırılmış bölgeleri kim yönetecek? Suriye'nin toprak bütünlüğünü nasıl sağlayacağız? Tüm bunları açmak istiyoruz. Bu mekanizmalar süreci savsaklamak değil tam tersi anlaştığımız gibi sonuç alıcı mekanizmalar olacaktır. İşbirliği bakımından kritik bir görüşme oldu. İnanıyorum ki ilişkilerimizin rayına girmesi için bu ziyaret ve toplantılar içinde geleceğe yönelik ortak adımlar atarız."

Anlayış mı mutabakat mı?

Türkiye ziyaretinde yaptığı görüşmelerin ardından Türkiye ve ABD ortak deklarasyon yayınladı. Açıklamada iki ülke arasında Suriye konusunda işbirliğine değinildi.

Türkiye ve ABD'nin yayınladığı ortak deklarasyonda şunlar kaydedildi: "Suriye içinde oldu-bitti ve demografik değişim yaratacak tüm girişimlere yönelik kararlı bir duruş sergileyeceğiz. İki ülke arasındaki sorunların çözümü için en geç Mart ortasına kadar ortak mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Türkiye ve ABD, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve ulusal birliğinin muhafazasına olan bağlılıklarını teyit ederler."

Münbiç teklifi

Türkiye'nin YPG'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesini istedi.

Ayrıca Münbiç'te Türk ve ABD askerlerinin birlikte konuşlanması da öneri olarak masaya getirildi. Washington tarafının Münbiç teklifini değerlendirdiği belirtiliyor.

Afrin'in doğusunda yer alan Münbiç, 2016 yazında terör örgütü DEAŞ'ten temizlenmiş ancak hemen ardından bir diğer terör örgütü YPG, ABD'nin desteğiyle ilçeye yerleşmişti. 

ABD, Ankara'nın karşı çıkmasına rağmen başından beri terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile işbirliği içerisinde. Örgüte ABD tarafından 5 bin tır, 2 bin kargo uçağı dolusu silah sevkedilmiş durumda.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 16.02.2018 16:58
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğançavuşoğluTillersonTürkiyeABD
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