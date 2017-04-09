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Sigara izmariti aracı küle çevirdi

Erzurum'un Oltu ilçesinde önceki gün meydana gelen yangında bir araç yanarak kullanılamaz hale gelirken bitişiğinde bulunan evde de maddi hasar oluştu

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Sigara izmariti aracı küle çevirdi

 İddiaya göre, ahşap bir garajda bulunan lüks otomobil sigara izmaritinden çıkan kıvılcım sonrası alev alarak küle döndü. Alevler önce garajı ve içerisindeki otomobili, daha sonra ise garajın bitişiğindeki evin dış cephesi ve çatısını sardı. Oltu İtfaiye Gurup Amirliği’ne bağlı söndürme ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yanan aracın sahibi Mustafa Kılıç’ın yurtdışında ikamet ettiği ve sadece yıllık izine geldiği zamanlarda aracı kullandığı öğrenildi. Mustafa Kılıç'ın Oltu'da yaşayan oğlu Murat Kılıç, “Sürekli olarak garajın arkasında sigara içiyorlardı. İzmaritleri ise garajın bitişiğine doğru atıyorlar. Yangın çıkmadan yaklaşık 10 dakika önce ben burada birisinin sigara içtiğini gördüm, muhtemelen izmariti de o atmıştır” dedi.
Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olayla ilgili geniş çaplı araştırmalarına başladı. Mahalle sakinlerinin, sigara içen çocukların garaj arkasını mesken tuttuklarını dile getiren mahalle sakinleri bu durumdan dolayı şikâyetlerini ifade etti.
Maddi hasar oluşan üç katlı evin sahibi Sıtkı Meral ise, öğrencileri defalarca uyarmalarına rağmen garaj arkasında sigara içtiklerini ve sonunda bu yangına sebep olduklarını dile getirdi. İHA


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