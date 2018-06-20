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Sigaraya servet ödeniyor

TÜSAD Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, Türkiye'de 18 milyondan fazla kişinin sigara içtiğini belirterek, “Bu kişiler her yıl 85 milyar lira sigara satın almak için harcıyor. 20 yıl boyunca günde 20 sigara içildiğinde bir kişi yaklaşık 100 bin lira para harcıyor” dedi

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:29
Sigaraya servet ödeniyor

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde, "Sigara ve Kalp Sağlığı" konulu afiş yarışmasının ödül töreni, GÜ Tıp Fakültesi 75. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlendi. Törenin açılışında konuşan TÜSAD Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, insanın en büyük düşmanının sigara olduğunu, her yıl dünyada yaklaşık 7 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklar sonucunda yaşamını yitirdiğini söyledi. Türkiye'de de yılda 120 bin kişinin sigaraya bağlı hayatını kaybettiğini vurgulayan Bilir, "Ülkemizde her 5 dakikada bir kişi, yani günde 300 kişi ölüyor" dedi. Bilir, sağlık boyutunun yanı sıra sigara kullanımının ekonomik açıdan da ciddi sonuçları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 18 milyondan fazla kişi sigara içiyor. Bu kişiler her yıl 85 milyar lira sigara satın almak için harcıyor. Bu para hasta olmak için harcanıyor. Birey açısından bakıldığında da sorun çok büyük. Çünkü, 20 yıl boyunca günde 20 sigara içildiğinde bir kişi yaklaşık 100 bin lira para harcıyor. 20 yıl önce gerçekleşen depremde kayıtlara göre 17 bin kişi öldü. Aynı yıl ise sigara yüzünden 100 bin kişi hayatını kaybetti. Depremin üstünden 20 yıl geçti ve o büyüklükte deprem olmadı ama sigara nedeniyle her yıl 100 bin kişi ölmeye devam etti."
Prof. Dr. Bilir, sigaranın daha fazla can almaması için sigara kullanımının mutlaka sonlandırılması gerektiğinin altını çizerek, bunun için farkındalık çalışmalarının hız kaybetmeden sürmesi gerektiğini vurguladı. Bilir, düzenlenen afiş yarışmasının da farkındalık geliştirilmesi açısından önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. 

TÜSAD Başkan Yardımcısı Prof. Ülkü Yılmaz ise önemli çalışmalara imza attığını ifade etti. Afiş yarışmasının tütünle mücadelede önemli bir etkinlik olduğunu aktaran Yılmaz, toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlayacak çok sayıda eserin ortaya konduğunu kaydetti.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi 

Dünya Sağlık Örgütü'nce (WHO) Dünya Tütünsüzlük Günü'nün bu yıl ki teması olan "Sigara ve kalp hastalığı" kapsamında, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile iş birliğinde gerçekleştirilen afiş yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Güzel Sanatlar Fakültelerinde lisans ve lisans üstü programlara kayıtlı öğrencilerle Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği üyelerinin katılımına açık olan yarışmaya koşulları sağlayan 70 yarışmacı 102 eser ile katıldı. Eserlerin değerlendirmesi, TÜSAD ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan Seçici Kurul tarafından yapıldı. Törende, yarışmada ilk üçe giren öğrencilerin yanı sıra 6 mansiyon ve 8 sergilenmeye değer eser sahiplerine ödülleri takdim edildi. AA
 

Anahtar Kelimeler:
SİGARA
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