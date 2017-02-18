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Silahlı gaspçıların 2’si yakalandı

Adana’da girdikleri bir markette çalışanları silahla etkisiz hale getirerek 30 saniye içinde kasayı gasp edip kaçan 4 şüpheliden 2’si yakalandı

18 Şubat 2017 Cumartesi 18:21
Silahlı gaspçıların 2’si yakalandı

Adana’da girdikleri bir markette çalışanları silahla etkisiz hale getirerek 30 saniye içinde kasayı gasp edip kaçan 4 şüpheliden 2’si yakalandı. Gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 21.00 sıralarında yüzünü maske ile kapatan 1’i pompalı tüfekli, 1’i tabancalı 4 kişi, bir markete girip çalışanlar Oğuzhan Arıkan ile Tuğba Ceyhan’ı etkisiz hale getirdi. Kasadaki paraları almak isteyen şahıslar kasayı açamayınca içinde 325 lira olan kasayı alıp kaçtı. Gaspçılar yolda kendilerini bekleyen otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. 30 saniye süren gasp sırasında korkan market çalışanı Tuğba Ceyhan gözyaşlarına boğuldu. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Market çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasını inceleyerek şahıslardan ikisinin Hüseyin Ö. ile Umut Ege T. olduğunu belirledi. Evlerinde gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. İHA

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Silahlı Gaspçıların 2’si Yakalandı
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