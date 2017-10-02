Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat devam ediyor

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla müşterek sürüyor.

Tatbikat kapsamında hazırlanan senaryo gereği, alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, düşman mevzilerinin etrafını üç taraftan sardı. Daha sonra askerler zırhlı araçlarla yaklaştıkları mevzileri ele geçirdi. Türk ve Iraklı askerler, tatbikatın ardından zırhlı araçlarla birliklerine geri döndü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla birleşik olarak icra edileceği belirtilmişti.