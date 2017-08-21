Singapur mesajları

Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'da ISEAS Yusuf İshak Enstitüsü tarafından 41'incisi düzenlenen 'Singapore Lecture - Singapur Konuşmaları' konferansına konuşmacı olarak katıldı.Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Yıldırım, Singapur ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

AB stratejik hedef

Yıldırım, konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye'nin temel dış politika eksenleri bugün de güncelliğini korumaktadır. Avrupa Birliği, ülkemiz için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. AB ile çok boyutlu ve köklü ilişkilerimiz var. AB ile Gümrük Birliği içinde olan tek aday ülkeyiz. Türkiye, AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı ve AB ile ticaretimiz yaklaşık 146 milyar dolar seviyesindedir. Gümrük Birliği'ni güncelleyerek ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyoruz ve bunun başarılabileceğini öngörüyoruz." Yıldırım, Türkiye'nin, Avrupa-Atlantik güvenliğinin ve savunma politikasının temel taşı olarak kabul ettiği NATO'nun en önemli üyelerinden biri olduğunu, terörle mücadele dahil olmak üzere ittifakın güncel tehditler karşısında uyarlanması bağlamında önemli yönlendirici rol oynadığını belirtti.

DEAŞ ile mücadele ediyoruz

Türkiye'nin bugüne kadar Suriye'de 3 bin 800, Irak'ta 800 olmak üzere toplamda 4 bin 600 DEAŞ terör elemanını etkisiz hale getirdiğine işaret eden Yıldırım, "Bugün hiçbir ülke, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin gösterdiği kararlılığı ne yazık ki gösterememektedir. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Fırat Kalkanı harekatı ile 2 bin kilometreden fazla bir alanda DEAŞ'ın bütün faaliyetlerine son verdik ve bu bölgeleri DEAŞ'tan tamamen temizledik" dedi.

‘Türkiye orta koridor üzerinde yer alıyor’

Yıldırım, 21. yüzyılın 'Asya Yüzyılı' olarak nitelendirilmesinin çok doğru bir tespit olacağına işaret etti. Türkiye'nin şu anda yıllık 600 milyar dolar tutarında olan ve önümüzdeki kısa bir sürede artması öngörülen Avrupa-Çin ticaret trafiğinin aktığı orta koridor üzerinde yer aldığına dikkati çeken Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çerçevede Singapur'un ülkemizdeki önemli yatırımlarında biri olan Mersin Uluslararası Limanı yılda 2.6 milyon konteyner kapasitesine ulaşmış bulunmaktadır."