Singapur mesajları

Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'da ISEAS Yusuf İshak Enstitüsü tarafından 41'incisi düzenlenen 'Singapore Lecture - Singapur Konuşmaları' konferansına konuşmacı olarak katıldı.Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Yıldırım, Singapur ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.
AB stratejik hedef
Yıldırım, konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye'nin temel dış politika eksenleri bugün de güncelliğini korumaktadır. Avrupa Birliği, ülkemiz için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. AB ile çok boyutlu ve köklü ilişkilerimiz var. AB ile Gümrük Birliği içinde olan tek aday ülkeyiz. Türkiye, AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı ve AB ile ticaretimiz yaklaşık 146 milyar dolar seviyesindedir. Gümrük Birliği'ni güncelleyerek ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyoruz ve bunun başarılabileceğini öngörüyoruz." Yıldırım, Türkiye'nin, Avrupa-Atlantik güvenliğinin ve savunma politikasının temel taşı olarak kabul ettiği NATO'nun en önemli üyelerinden biri olduğunu, terörle mücadele dahil olmak üzere ittifakın güncel tehditler karşısında uyarlanması bağlamında önemli yönlendirici rol oynadığını belirtti.
DEAŞ ile mücadele ediyoruz
Türkiye'nin bugüne kadar Suriye'de 3 bin 800, Irak'ta 800 olmak üzere toplamda 4 bin 600 DEAŞ terör elemanını etkisiz hale getirdiğine işaret eden Yıldırım, "Bugün hiçbir ülke, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin gösterdiği kararlılığı ne yazık ki gösterememektedir. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Fırat Kalkanı harekatı ile 2 bin kilometreden fazla bir alanda DEAŞ'ın bütün faaliyetlerine son verdik ve bu bölgeleri DEAŞ'tan tamamen temizledik" dedi.
‘Türkiye orta koridor üzerinde yer alıyor’
Yıldırım, 21. yüzyılın 'Asya Yüzyılı' olarak nitelendirilmesinin çok doğru bir tespit olacağına işaret etti. Türkiye'nin şu anda yıllık 600 milyar dolar tutarında olan ve önümüzdeki kısa bir sürede artması öngörülen Avrupa-Çin ticaret trafiğinin aktığı orta koridor üzerinde yer aldığına dikkati çeken Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu çerçevede Singapur'un ülkemizdeki önemli yatırımlarında biri olan Mersin Uluslararası Limanı yılda 2.6 milyon konteyner kapasitesine ulaşmış bulunmaktadır."
Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımlar için adeta bir cazibe merkezi olduğunu kaydeden Yıldırım, "2003-2016 yılları arasında gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlar 180 milyar doları bulmuştur. Türkiye ekonomisi son yıllarda karşı karşıya kaldığımız iç ve dış şoklara karşı da dirençlidir ve gereken cevabı vermiştir. Şimdi artık yeni nesil reformları yapma zamanı gelmiştir" dedi. HABER MERKEZİ/AA
‘Terlemek için gelmedik’
Başbakan Binali Yıldırım, Singapur-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada ise Singapur'un insanı tere boğan aşırı rutubetli havasını kastederek, "10 saat uçarak buraya herhalde terlemek için gelmedik, iş yapmak için geldik. İş yapmak için terlemek lazım, gerçi burada, Singapur'da iş yapmadan da terliyorsunuz. Bir soğuğa gidip donuyorsunuz, çıkıp terliyorsunuz, tekrar donuyorsunuz. Böyle bir hayatınız var" ifadesini kullandı.
Singapur'un güçlü finans kaynağına sahip olduğuna işaret eden Yıldırım, "Türk müteahhitleri bugün dünyada yüklendikleri iş bakımından Çin'den sonra geliyor. Çok büyük tecrübeleri var. Tecrübe, yetişmiş iş gücü, kapasite, finansal imkanlarla bir araya gelince pek ala çok güzel işler başarılabilir" dedi.