Sınır birliklerine beton blok sevkiyatı

Sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen konteyner ve beton blokları taşıyan 20 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konteynerler ile 8 ton ağırlığında olan ve yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki beton blokların bulunduğu tırlar daha sonra ilgili birliklere gönderildi. Konteyner ve beton blokların, sınır birliklerinde kullanılacağı öğrenildi.