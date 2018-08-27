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Sınır birliklerine beton blok sevkiyatı

Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere konteyner ile 2 metre yüksekliği ve 8 ton ağırlığında beton blok sevkiyatı yapıldı

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:32
Sınır birliklerine beton blok sevkiyatı

Sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen konteyner ve beton blokları taşıyan 20 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konteynerler ile 8 ton ağırlığında olan ve yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki beton blokların bulunduğu tırlar daha sonra ilgili birliklere gönderildi. Konteyner ve beton blokların, sınır birliklerinde kullanılacağı öğrenildi.

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