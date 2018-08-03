Sınır duvarında sona gelindi

Suriye sınırındaki duvarların bitimine ise, neredeyse 50 kilometre kaldı. 911 kilometrelik Suriye sınırında 850 kilometre duvar örüldü. Sınır hattı boyunca örülen duvarların aralarında ise, belli aralıklarla yerleştirilecek yüksek güvenlikli balistik kapılar bulunuyor.

Rokete ve kurşuna dayanıklı olan bu kapılar acil durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandığı görülüyor. Sınırda yaşanabilecek sızma faaliyetlerini engellemek ve sınırı gözetlemek için 15 metre yüksekliğinde, kulekolların yapımı da sona erdi.

4 katlı olan gözetleme kuleleri, bir manga askerin her türlü ihtiyacını karşılayıp yaşamını sürdürebileceği şekilde tasarlandı.

HABER MERKEZİ