Sınır kapısında 4 kilometre araç kuyruğu

Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye gıda malzemesi götüren tırlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Burada Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelen tırlar yaklaşık 4 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Tır şoförlerinden Cuma Altıner, Mersin'den yüklediği gıda malzemelerini getirdiğini belirterek yükünü Babel Hava Sınır Kapısı'nda Suriye'den gelen araçlara aktaracağını ancak tır kuyruğu nedeniyle beklediklerini kaydetti.

Öte yandan Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri de sürüyor. Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki yerleşim yerlerinden Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapıyor. Aileler daha sonra Hatay'ın ilçelerine geçiyor.