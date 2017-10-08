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Sınıra zırhlı araç takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

08 Ekim 2017 Pazar 16:40
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Sınıra zırhlı araç takviyesi

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk  ve idaresinde, 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir  komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla  müşterek devam ediyor.

 Dün zırhlı araçların manevra yaptığı alanda mevcut zırhlı birliklere Silopi'den 5 Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) daha katıldı. Irak ve Türk askerlerinin gün boyunca eksik kalan bireysel eğitimlerinin gerçekleştirileceği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, TSK tarafından 18 Eylül'den itibaren Silopi/Habur bölgesinde başlatılan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül'de başlandığı, tatbikatın bu safhasının bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik ve unsurların da katılımıyla müşterek yürütüleceği belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKZırhlı Araç TakviyesiSilopiHaburTatbikatIrak
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