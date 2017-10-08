Sınırda İdlib alarmı

Suriye’de çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması için başlatılan İdlib operasyonu devam ediyor. Sınırın sıfır noktasında bölgeye intikal için emir bekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınıra büyük yığınak yaptı.

Operasyon hazırlıkları kapsamında Suriye'ye sıfır noktada bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'na cuma akşamından bu yana çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi. Bölgede terör örgütü Heyet'ül Tahrir-i Şam ile mücadele eden Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırına yakın bölgesinde konuşlu birliklerden dün top atışları yapıldı.

Reuters haber ajansı Suriye İnsan hakları Örgütü'ne dayandırdığı haberinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede Heyet'ül Tahrir-i Şam ile çatışmaya girdiğini duyurdu.

Özel Kuvvetler Suriye'ye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İdlib'te ciddi bir harekât var ve bu devam edecek. İdlib operasyonunun ardından yeni insiyatifler almaya devam edeceğiz" sözlerinin ardından, sınır ötesi operasyon hazırlığı kapsamında Reyhanlı ilçesine sıfır noktadaki Suriye sınırına askeri araç sevkiyatına gece saatlerinde de devam edildi.

Dün sabah saatlerinde durgunlaşan askeri araç sevkiyatı yerini Oğulpınar Sınır Karakolu'na askeri personel sevkiyatına bıraktı. Sınıra yakın noktalarda mevzilenmiş tank, obüs ve diğer askeri aracın namlularının Suriye'ye çevirdi.

Hatay'ın Reyhanlı bölgesinde yapılan askeri yığınak nedeniyle yoğun askeri hareketlilik yaşanıyor. Tank, Fırtına Obüsü, ZPT, çok namlulu roketatar, iş makineleri, ambulans gibi araçlar, sınır hattındaki birliklerde konuşlandırıldı. Bölgeye, çoğunluğunu Kayseri Komando Tugayı unsurlarının oluşturduğu komandolar da önceki gün sevk edildi.

Böylece İdlib’de görev yapacak Türk kuvveti, sınır hattında konuşlandırıldı. Özel Kuvvet unsurlarından oluşan keşif timleri ise Suriye içine girerek, görev yapılacak yerleri belirledi. Ayrıca insansız hava araçlarıyla İdlib üzerinde sürekli keşif ve gözetleme faaliyeti yürütüldü. Bölgeye radarlar da yerleştirildi.

İdlib'de 4 milyon kişi yaşıyor

İdlib bölgesinde, iç göçlerle birlikte nüfusun 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Çatışmasızlık dışında bırakılmış olan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü İdlib ve çevresinde etkili. 20-30 bin militanı olan HTŞ ile ÖSO unsurları ve Türk güçlerinin çatışma ihtimali büyük.

ABD de, HTŞ’yi bahane ederek PYD güçlerini İdlib’e sevk için hazırlık yapmıştı. HTŞ’nin lideri Halepli Ebu Cabir. Makine mühendisi olan Cabir, 2005 yılında Irak’a savaşçı transfer etme suçlamasıyla Suriye’de tutuklanmıştı.

Daha sonra Suriye’de iç karışıklığın başlamasıyla birlikte etkin silahlı guruplar içinde yer aldı, önce Ahrar’uş Şam, ardından da HTŞ’nin lideri oldu.

ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye’nin; Rusya ve İran’la vardığı anlaşma çerçevesinde, Suriye’nin İdlib ilinde ateşkesin korunmasına yönelik hamlesi konusunda, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz” açıklaması yaptı.

ABD’nin bölgedeki çabaları desteklediğini kaydeden Pahon şöyle devam etti: “ABD’nin Cebhet-üş-Şam olarak bilinen Nusra Cephesi ile ilgili pozisyonu değişmemiştir, örgüt El Kaide’nin Suriye’deki uzantısıdır ve yabancı terör örgütleri listesindedir.”