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Sınırda özel uygulama uzatıldı

Kilis'te Suriye sınırının bazı alanlarındaki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının uzatıldığı bildirildi

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:55
Sınırda özel uygulama uzatıldı

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere Zeytin Dalı Harekatı başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, muhtemel terör olaylarının önlenmesi, örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin korunması maksadıyla bazı kararlar alındığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kilis'in merkez ilçe mülki sınırları içinde yer alan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli köyü ile Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman köylerinde ve kırsalında, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve söz konusu terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatlarının selameti bakımından 20 Ocak Cumartesi günü ilan edilen özel güvenlik bölgesi durumu, 4 Mart Pazar günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır.

Söz konusu bölgede yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde belirtilen süre içinde özel güvenlik bölgesine giriş, kolluk makamlarınca verilmiş izinler dışında yasaklanmıştır."
AA

Anahtar Kelimeler:
KilisSuriyeözel Güvenlik Bölgesi
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