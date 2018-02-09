Sınırdan terör mevzileri vuruldu

TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Sınırdaki askeri birliklerden çoklu roketatar ve obüs toplarıyla, teröristlere ait birçok mevzi vurdu.

AA