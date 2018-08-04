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Sınırlara duvar ve tel önlemi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '100 Günlük İcraat Programı' kapsamında ülke sınırlarının fiziki güvenliğinin ve aydınlatma projelerinin tamamlanacağını açıklaması üzerine, İçişleri Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:54
Sınırlara duvar ve tel önlemi

İçişleri Bakanlığınca 2 bin 949 kilometrelik kara sınırının doğu ve güneyinde toplam 888 kilometrelik alanın modüler beton duvarlarla ve tellerle örüldüğü ve Şanlıurfa-Suriye sınırının ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında ülke sınırlarının fiziki güvenliğinin ve aydınlatma projelerinin tamamlanacağını açıklaması üzerine, çalışmalar hızlandırıldı. 2 bin 949 kilometrelik kara sınırının doğu ve güneyinde toplam 888 kilometrelik alan modüler beton duvarlarla ve tellerle örülürken, Şanlıurfa-Suriye sınırı ilk defa güneş enerjili sistem ile aydınlatılacak.

Güneş enerjili aydınlatma sisteminin başarılı olması halinde, söz konusu sistem Suriye sınırının tamamında uygulanacak. Terörle mücadele, kaçakçılığın ve düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca güney, doğu ve batı sınırlarının güvenliğinin artırılması çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda, güney sınırının Suriye sınırının Asi ve Dicle nehirleri haricinde kalan 828 kilometrelik kısmında modüler beton duvar yapılması planlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ödeneklerle sınır hattında yapımına başlanan modüler beton çalışmalarının yüzde 97'si bitirilerek, 802 kilometrelik kısmın montajı tamamlandı. İran sınırındaki Ağrı ve Iğdır'da 144 kilometrelik kısımda modüler beton duvar, beton temelli fens teli ve devriye yolu inşasına geçen yıl başlanmıştı. İnşa faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 96 kilometre modüler beton duvar üretimi ve 86 kilometre modüler beton duvar montajı yapıldı. Ayrıca, İran-Hakkari sınırının 43 kilometrelik kısmında modüler beton duvar ve devriye yolu inşasına yakın zamanda başlanacak.

Ermenistan sınırı da unutulmadı

Sınır güvenliğinin artırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan aydınlatma çalışmaları 2017 ve 2018 yıllarında ivme kazandı. Bu kapsamda bugüne kadar 340 kilometre uzunluğunda yeni aydınlatma tesisi yapıldı. Bakanlık ayrıca, Gürcistan, Ermenistan-Ardahan sınırına da aydınlatma, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörleri kuracak.

Bu sayede Türkiye'nin 802 kilometre uzunluğunda olan mevcut aydınlatma sistemi, yapılacak olan yeni tesislerle 969 kilometreye ulaşacak. Böylece, Türkiye sınırlarının yüzde 33'lük kısmı aydınlatılmış olacak. Ardahan ve Şanlıurfa illerindeki aydınlatma tesislerinin, 2019 yılından sonra tamamlanmasıyla da bu hattın uzunluğu bin 124 kilometreye ulaşacak ve Türkiye kara sınırlarının yaklaşık yüzde 40'lık kısmı aydınlatılacak.
 AA

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