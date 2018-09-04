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Sıra yurtdışına geldi

Yurt içini, özellikle de İstanbul'u yüksek katlı beton binalarla donatan Emlak Konut, gözünü yurtdışı pazarlara dikti. Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Yurt dışında birkaç noktada temsilcilik açmayı düşünüyoruz" dedi

04 Eylül 2018 Salı 18:19
Sıra yurtdışına geldi

Özellikle İstanbul'da gerçekleştirilen çok katlı markalı projelere arsa sağlayan kamu kuruluşu konumundaki Emlak Konut, yurtdışı pazarları hedefliyor. Emlak Konut  Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Yurt dışında bir kaç noktada temsilcilik açmayı düşünüyoruz. Emlak Konut olarak birkaç nokta belirleyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Girdiğimiz noktalar başlangıç için doğru olmalı" dedi.

Emlak Konut olarak satışla ilgili yeni çalışmalar yaptıklarını belirten Gedikli, şu bilgileri verdi: "Daha farklı iş alanları ve geliştirmeler yapmamız gerekiyor. Satış konusunda biraz daha yurt dışına açılmamız gerekiyor.

Gerek Avrupa'da gerek Doğu'da satış konusunda Türkiye olarak bir organizasyonumuz yok. Yabancılar hep bir aracı firmayla, akraba ya da çevresiyle Türkiye'den gayrimenkul alıyor. Bazen de sorun yaşıyor. Bu durum Türkiye'nin algısını da zedeliyor. Bu yüzden satış konusunu gayrimenkul geliştirme, fon, finans konusunu yurt dışına açmamız gerekiyor."

Konut fiyatları artacak

Hakan Gedikli, hedeflerini 2018 yılının ilk yarısında, hem satış hem ihale anlamında yüzde 95 tutturduklarını aktararak, "2019 yılında yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bireysel satışın yanında yatırım çeşitliliğini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye ve İstanbul'da gayrimenkul fiyatlarının yüksek olmadığını vurgulayan Gedikli, "Şu anda bağımsız bir bölümün fiyatı neredeyse elde etme maliyeti. Bundan sonra Türkiye'de gayrimenkul fiyatları 10 yıl sabit bir ivmeyle yukarıya gitmeye başlayacak. 2005-2010 dönemindeki gibi hızlı bir şekilde olmayabilir ama bu dönemden sonra artış eğilimine geçecek" yorumunu yaptı. AA

Son Güncelleme: 04.09.2018 18:26
Anahtar Kelimeler:
EmlakBeton
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