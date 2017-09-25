Şirinevler metroda yangın paniği

İstanbul Şirinevler'de metro İstasyonunun girişindeki büfede yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri kontrollü bir şekilde yapılabildi.



Yangın saat 13.45 sıralarında Ataköy/Şirinevler Metro istasyonunun girişindeki büfede çıktı. Yangın nedeniyle metro istasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen Siyavuşpaşa, Kocasinan ve Bakırköy itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürüde söndürdü. İtfaiyenin incelemeleri devam ederken metro seferleri kontrollü bir şekilde yapıldı.



Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

HABER MERKEZİ