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Şırnak şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı

Şırnak - Cizre kara yolunun 20. Kilometresinde, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:34
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Şırnak şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı

Şırnak’ta PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page için tören düzenlendi. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’ndaki törende şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal (33) ile güvenlik korucusu Dündar Pagenin (32) Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişi okundu ve dua edildi. 


Şehit güvenlik korucusu Page’nin yakınları Kürtçe ağıt yaktı, baba Hasan Page gözyaşlarına hakim olamadı. Şehitlerin cenazesi, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.

Helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürülen evli ve bir çocuk babası Yüzbaşı Erdal’ın cenazesi Ankara’ya, evli ve 3 çocuk babası Page’nin naaşı ise ambulansla Şırnak’ın Cizre ilçesine gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da katıldı.


Yapımı süren Şırnak-Cizre kara yolu 20. kilometresi İkizce mevkiinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine önceki gün terör örgütü PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda Yüzbaşı Mustafa Erdal ve güvenlik korucusu Dündar Page şehit düşmüş, 4 korucu da yaralanmıştı.
AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakşehitGözyaşıUğurlamaCizre
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