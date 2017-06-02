Şırnak şehitlerine gözüyaşlı veda

HABER: ERSAN İLTER





Şırnak 'ta meydana gelen helikopter kazası nda şehit olan son askerler de gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit olan Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Albay Küçükdemirkol için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Yasemin Küçükdemirkol ile evli olan 47 yaşındaki şehit Albay Küçükdemirkol'un Gökhan ve Zeynep isminde iki çocuğu olduğu öğrenildi. Babası vefat eden şehidin annesi Muazzez Küçükdemirkol'un ise İstanbul'da yaşadığı belirtildi.

Gözyaşları şehit Yüzbaşı İlker Acar için aktı

Şehit olan 13 askerden biri olan Yüzbaşı İlker Acar, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Yüzbaşı İlker Acar'ın cenazesi, sabah saatlerinde Balıkesir'e ulaştı. Öğle vaktinde şehrin merkezinde bulunan Zağnos Paşa Camii'ne getirilen Yüzbaşı Acar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu gözyaşları ile karşılandı. Şehidin eşi Gülçin Acar ve annesi Nurdane Acar ayakta durmakta zorlanırken, şehidin çocukları Öykü Ada ve Yiğit Ege ile yakınları ilgilendi. Babasını uzun süre önce kaybeden şehidin kız kardeşi Nilüfer ve ninesi Nazife Acar al bayrağa sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Cenaze töreninde şehidin minik oğlu Yiğit Ege'nin annesine kendi eli ile su vermesi duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Cenazeye katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise şehit Yüzbaşı İlker Acar'ın annesi ve kız kardeşine taziyelerini ileterek, başsağlığı diledi. Öğle ezanının okunmasının ardından kılınan cuma namazı sonrasında hemşehrileri, şehit Acar için son görevini yerine getirdi. Binlerce vatandaşın yer aldığı cenaze namazı sonrasında şehidin cenazesi askeri tören ile Balıkesir Şehitliğinde toprağa verildi.

Kalbinde şehidi, karnında bebeği

Şehit olan 13 askerden Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş ile Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar için de memleketleri Amasya’nın Merzifon ilçesindeki baba ocaklarında helallik alındı. Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş’ın 8 aylık hamile olan eşi Gizem Kesikbaş geçen yıl evlendiği şehidini elini karnına koyup okuduğu dualarla karşıladı. Gizem Kesikbaş elbisesine fotoğrafını iliştirdiği şehidinin tabutuna ellerini sürüp "Aşkım cennete gittin" diye seslendi. Annesi Halime Kesikbaş da gelininin ellerini tutup oğlunun ardından gözyaşı döktü. Şehidin babası maden işçisi Ali Kesikbaş’ın 1990 yılındaki grizu faciasında hayatını kaybettiği, amcası Astsubay Başçavuş Osman Kesikbaş’ın da 6 yıl önce göreve giderken vefat ettiği öğrenildi.

Geçici görevle Şırnak'a gitmişti

Şehit olan Tekniker Başçavuş Fevzi Kıral ise memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin naaşı Akhisar Cemevi önüne getirildi. Okunan özgeçmişinin ardından İzmir Aliağa cemevinden gelen dede Gökmen Savak cenaze namazı kıldırdı. Tören sırasında şehidin annesi Nurdan, babası Sabri, eşi Nirgül, kızları Sude Nur ile Zehra ve ağabeyi Yüzbaşı Hürşehit Kıral, tabuta asker selamı verdi, birlikte tabuta sarılıp şehidin fotoğrafını öptüler. Şehit için dökülen gözyaşı ve yakılan ağıtlar törene katılanları da ağlattı. Şehidin naaşı kılınan namazın ardından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Ailesinin evinin önüne götürülerek helallik alınan Kıral'ın cenazesi, Beyoba mezarlığında dualarla toprağa verildi. İzmir Gaziemir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli olan şehit Kıral, 10 gün önce geçici görevle Şırnak'a gitmişti.