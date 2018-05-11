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Şırnak'ta 1 şehit!

Şırnak Soru Tepe üs bölgesinde operasyon sırasında teröristlerin tuzakladığı bambanın patlaması sonucu 1 askerimiz şehit oldu

11 Mayıs 2018 Cuma 17:17
Şırnak'ta 1 şehit!

Şırnak Soru Tepe üs bölgesinde operasyon sırasında teröristlerin tuzakladığı bambanın patlaması sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı. Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bestler Dereler bölgesi Sori Tepe mevkisinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor. Operasyonda, arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce daha önce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker ağır yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerden biri müdahalelere rağmen şehit oldu. AA

Anahtar Kelimeler:
Şırnakşehit
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