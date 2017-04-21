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Şırnak'ta hain saldırı 2 ŞEHİT

Şırnak Uludere ilçesi Andaç bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

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Şırnak'ta hain saldırı 2 ŞEHİT

Şırnak’ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasındaki Andaç mevkiindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. 

Bir grup PKK’lı terörist, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasında, Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine sızma girişiminde bulundu. Askerlerin durumu fark etmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, bir üsteğmen ve bir uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Çatışma bölgesine çok sayıda takviye birlik sevk edildi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
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