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Şırnak'ta hain saldırı

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada iki asker yaralandı

14 Mayıs 2018 Pazartesi 17:20
Şırnak'ta hain saldırı

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada iki asker yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın İdil ilçesi Haberli Jandarma Karakolu ekiplerine sabah saatlerinde yol arama faaliyeti yürüttükleri sırada PKK'lı teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu. Saldırıya jandarma ekiplerince anında karşılık verildi.

Çıkan çatışmada biri ağır iki asker yaralandı. Yaralı askerler askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı asker buradaki müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakSaldırı
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