Şırnak'tan acı haber: 3 ŞEHİT

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında teröristler araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
Saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.
Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerden 2'si daha müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan devam eden operasyonda 2 asker daha yaralandı. Yaralı askerlerin tedavileri Şırnak Devlet Hastanesinde sürüyor.
5 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Altıntepe bölgesinde ve Gabbar dağında devam eden operasyonlarda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
"Bölücü terör örgütü mensuplarınca uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlatılması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralandı." ifadesine yer verilen açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.
AA