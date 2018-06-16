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Şırnak'tan acı haber

Besler Dereler bölgesindeki operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Erzurumlu Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin Erzurum'a getirilen cenazesi yarın baba ocağı Erzurum'da toprağa verilecek

16 Haziran 2018 Cumartesi 18:15
Şırnak'tan acı haber

Şırnak'taki terör operasyonunda yaralanan Erzurumlu Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran'da başlatılan operasyon sırasında 11 Haziran'da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi (33), Şırnak Devlet Hastanesindeki müdahale sonrası Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bir süredir Ankara'daki bu hastanede tedavi gören yüzbaşı Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Erzurum'un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Çelebi'nin naaşı, Ankara'dan içinde babası Kemal ve akrabalarının da bulunduğu askeri uçak ile baba ocağı Erzurum'a getirildi.

Şehit Çelebi için naaşının getirildiği Erzurum Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan askeri tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Törende, Çelebi'nin özgeçmişinin okunmasının ardından Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan şehit için dua okudu.

Bekar olan şehit Çelebi'nin cenazesi, yarın öğle vakti kentteki Narmanlı Camisi'nde düzenlenecek tören sonrası Kars Kapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Anahtar Kelimeler:
ErzurumşehitŞırnakYunus ÇelebiYüzbaşı
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