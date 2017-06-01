Şırnak’ta askeri helikopter düştü şehitler var

Yüksek gerilim hattına takılarak düştüğü belirlenen askeri helikopterin içinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile 2 albay, bir yarbay, bir binbaşı, 3 yüzbaşı, bir üsteğmen 2 başçavuş ve 2 uzman çavuşun bulunduğu ve helikopterin Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden havalandığı açıklandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan ve yüksek gerilim hattına takılarak düşen helikopterin içerisinde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile 2 albay, bir yarbay, bir binbaşı, 3 yüzbaşı, bir üsteğmen 2 başçavuş ve 2 uzman çavuşun bulunduğu öğrenildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden birlikleri denetlemek amacıyla kalkan ve 3 dakika sonra düşen helikopterin içerisinde bulunduğu askeri personellerin isimleri belirlendi. Helikopterde 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemir, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak, Pilot Üsteğmen Aldülmüttalip Kesikbaş, Başçavuş Mehmet Erdoğan, Teknik Başçavuş Fevzi Kıral, Uzman Çavuş Zeki Koç ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal’ın bulunduğu öğrenildi.