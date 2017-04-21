Şırnak’ta hain saldırı

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Şırnak’ın Beytüşşebap ile Uludere ilçeleri arasındaki Andaç mevkiindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Bir grup PKK’lı terörist, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri arasında, Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Andaç mevkiindeki üs bölgesine sızma girişiminde bulundu. Askerlerin durumu fark etmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, bir üsteğmen ve bir uzman çavuş şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Çatışma bölgesine çok sayıda takviye birlik sevk edildi. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

1 haftada 7 şehit

Öte yandan TSK'dan yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda 5 askerin şehit olduğu, 45 teröristin de etkisiz hale getirildi bildirildi. Uludere’de şehit olan 2 askerle birlikte toplamda 7 askerin şehit haberi geldi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Teröristle Mücadele Harekâtı kapsamında; geçtiğimiz hafta içerisinde (14-20 Nisan 2017) BTÖ’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Hakkâri, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Kars) teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edilmiş, bu kapsamda; Şırnak/Beytüşşebap, Hakkari/Yüksekova, Diyarbakır/Lice, Batman/Sason, Mardin/ Dargeçit ve Bitlis/Merkez bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar icra edilmiştir.

İcra edilen operasyonlarda; 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, 13 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 5 tabanca, 1 law, 1 bomba atar ve 17 adet el bombası ele geçirilmiş, 34 EYP tespit edilerek imha edilmiş, 1.250 kg amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirilmiş, teröristler tarafından kullanılan 8 sığınak ve mağara bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir.

5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”