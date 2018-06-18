Şişecam'dan Avrupa'da önemli adım

Cam sektörünün global oyuncusu ve 150 ülke ile Türkiye'nin en fazla ülkeye ihracat yapan şirketi Şişecam Topluluğu, İtalya’daki Sangalli Vetro Manfredonia tesisinin satın alım sürecini tamamladı.

Şişecam Topluluğu’nun düzcam alanında faaliyet gösteren şirketi Trakya Cam Sanayii AŞ, 15.7 milyon Euro’luk bedel karşılığında İtalya’da ikinci tesis yatırımını yaptı ve ülkedeki üretim kapasitesini ikiye katladı. Şişecam Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “13 ülkede faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu, İtalya’nın en büyük Türk yatırımcısı konumunda. Topluluğumuz bu satın alma ile İtalya’nın en büyük iki düzcam üreticisinden biri haline geldi ve Avrupa’daki liderliğini pekiştirdi” dedi.

İtalya’nın güney bölgesinde yer alan 190 bin ton/yıl kapasiteli Sangalli Vetro Manfredonia düzcam üretim tesisinde 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli lamine hattı, 4 milyon metrekare/yıl kapasiteli kaplama hattı ve 1.5 milyon metrekare/yıl kapasiteli satine hattı bulunuyor. Şişecam Topluluğu 2016 yılında Sangalli Grubu’nun İtalya’nın kuzeyinde yer alan Sangalli Porto Nogaro tesisini de satın almıştı. EKONOMİ SERVİSİ

