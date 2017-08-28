Sivas’ta kuraklık felakete yol açtı

Şarkışla ilçesine bağlı Gümüştepe köyünde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Yapıaltın Barajı'nda su seviyesinin azalmasıyla balık ölümleri yaşandı. Havzasında yaklaşık 14 milyon metreküp su bulunduran barajda, sıcak hava nedeniyle su seviyesi düştü. Su seviyesinin azlığı nedeniyle sulama yapılamayan barajda, balık ölümleri baş gösterdi. Baraj gölünde telef olan binlerce balık, kıyıya vurdu. Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, balık ölümleriyle ilgili yapılan ihbarları değerlendirdiklerini söyledi.

Barajda incelemelerde bulunduklarını dile getiren Pektaş, "Mevsimsel anlamda su seviyesinin düşük olmasından kaynaklı balık ölümlerinin gerçekleştiği tespit edildi. Su seviyesinin yükseltilmesi noktasında çalışmalar başladı. Kanak Barajı'ndan buraya su takviyesi yapılacak" dedi. Çiftçilik yapan Adem Özkara da bugüne kadar böyle bir sıkıntının yaşanmadığını belirterek, balık ölümlerine üzüldüklerini ifade etti.

Köy sakinlerinden Hakan Ünlü ise balıkları yaşatabilmek için yakalayarak başka baraja götüreceklerini söyledi. AA