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'Sivillere ceza muafiyeti 15-16 Temmuz'u kapsıyor'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, KHK ile getirilen '15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmünün sadece 15-16 Temmuz tarihlerini kapsadığını, bunun dışındaki olayları kapsamadığını açıkladı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:34
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'Sivillere ceza muafiyeti 15-16 Temmuz'u kapsıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KHK'de yer alan 121. madde ile ilgili tartışmalara ilişkin Ünal, şunları söyledi: "Bu düzenleme, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü yani sadece o gece ve o gecenin devamı niteliğindeki 16 Temmuz sabahı ile ilgili. Darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması ibaresi, 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Burada yer alan terör eylemleri ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade, daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır."

AK Parti Sözcüsü Ünal, "O gece ve o gecenin sabahında darbe girişimine karşı göğsünü siper etmiş, darbeyi engellemek için ülkesini çıplak elleriyle tutmuş o kahraman insanların ülkelerini canları pahasına korumalarından dolayı onlara dönük herhangi bir hukuki sorumluluk doğmasın diye bu düzenleme yapılmıştır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak bu düzenlemenin bugüne şamilmiş gibi, bugünkü diğer terör eylemleriyle ilgiliymiş gibi gösterilmek istenmesi tamamen dezenformasyondan ibarettir" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
5 TemmuzDarbeFetöKhkOHAL
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